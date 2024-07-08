Точное попадание: расчет БПЛА уничтожил американский Hummer на южнодонецком направлении

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Невидимые пилоты штурмуют Времьевский участок, выявляя бреши в защите ВСУ.

На южнодонецком направлении по позициям противника активно работают российские FPV-дроны. Скрыться от наших операторов шансов нет, даже если кажется, что надежно затаились в укрытии. Ведь наши бойцы используют военную хитрость! Корреспондент «Известий» Денис Воробьев все увидел лично.

«Да, да, вот оно! Да! Это Hummer! Это Hummer был!» — прокричали военнослужащие после того, как дрон попал четко в цель.

Точное попадание. Американскому «Хаммеру» остается лишь догорать на дороге. Ударный дрон уничтожил цель, разведка сверху — подтвердила ликвидацию.

В таком тандеме операторы БПЛА могут часами выслеживать цель. Выискивать артиллерию, засекать передвижение противника и залетать, казалось бы, в непролазные дома, превратившиеся в форты.

«У нас, когда пытались продвинуться наши, нам говорили, куда они будут заходить, мы наблюдали за этим местом, разведчики говорили, есть там движение или нет. Если есть движение, мы разбирали эти здания, дома, укрепы», —вспоминает инженер дронов с позывным «Ноябрь».

В очках оператора БПЛА далеко не виртуальная — реальная жизнь. И главное отличие в том, что попытка только одна. Поэтому у каждого свои технологии гарантированного разрыва снаряда. У расчетов FPV-дронов группировки «Восток» шансы успешной атаки — 100%. Ведь сначала уничтожается вся вражеская техника радиолокационной борьбы.

«Подвалы прочесывали. Они и матрасами пытались накрывать, и ветками, все равно получалось пролезать в эти маленькие уголочки», —отметил оператор БПЛА с позывным «Африка».

Как только замечены вражеские БПЛА, начинается воздушная дуэль. Но чаще всего сбивать приходится с земли, на подлете дрона-камикадзе.

Ударные дроны противника, маленькие и коварные, наши военные сбивают десятками и разными способами - от РЭБов до обычного стрелкового оружия. Поэтому смотреть приходится не только под ноги, но и постоянно поглядывать на небо.

Расчеты разбивали украинских боевиков при освобождении Старомайрского. Теперь невидимые пилоты штурмуют времьевский участок, выявляя бреши в защите ВСУ.