Число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 44

СК: число отравившихся едой из кафе в Бурятии увеличилось до 44

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В каком состоянии находятся пострадавшие?

Число отравившихся роллами в одном из кафе города Гусиноозерск в Бурятии выросло до 44 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по республике.

С 5 по 6 июля в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека. По результатам обследования были госпитализировали 13 человек, девять из которых дети. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

«Следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В Бурятии более 20 человек отравились роллами из местного кафе

Деятельность кафе временно приостановлена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ДТП в бурятском селе Исинга пострадали 13 человек. Водитель УАЗ «Патриот», который не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору, скончался.