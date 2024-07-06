В Бурятии более 20 человек отравились роллами из местного кафе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Среди пострадавших оказались и дети.

В городе Гусиноозерск в Бурятии 22 человека отравились роллами из местного кафе. Среди пострадавших — 13 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительным данным, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита», — говорится в сообщении.

После первичного обследования десять человек госпитализировали, из них восемь — это дети. Остальных перевели на амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дагестане после отравления 16 человек в кафе села Леваши возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».