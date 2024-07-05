Пять населенных пунктов и 23 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

ВС РФ за неделю освободили пять пунктов и нанесли 23 групповых удара на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В результате были поражены аэродромы и объекты энергетики противника. Киевский режим понес существенные потери.

Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов и один район и нанесли 23 групповых удара по объектам в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В период с 29 июня по 5 июля бойцы нанесли 23 групповых удара, в результате поразив аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

Под контроль армии России за этот период перешло пять населенных пунктов и один район. Так, бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки вошли в Спорное и район Новый города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское перешли под полный контроль бойцов группировки «Центр».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также лишились семи самолетов Су-27 (уничтожены пять, повреждены два) и вертолета Ми-24. В плен сдались 32 украинских боевика.

Спецоперация России на Украине

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили истребитель МиГ-29 армии Украины на аэродроме в Долгинцево Днепропетровской области.