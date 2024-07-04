Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России нанесли удар и поразили два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которым снабжали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия армии России.

«Поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российским бойцам удалось уничтожить украинский самолет МиГ-29 на аэродроме, они также смогли поразить живую силу и военную технику противника в 128 районах. Бойцы «Южной» группировки войск за сутки уничтожили 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Помимо того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 украинских дронов, управляемую авиабомбу Hammer, противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска России ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 ВСУ под Днепропетровском. Украинские боевики также лишились средств авиационного поражения.