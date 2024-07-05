Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

Длина участка составит шесть километров.

В столице утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Участок пройдет под землей, его длина составит шесть километров. По проекту, там появятся две новые станции. Одна из них — «Рублево-Архангельское», она расположится в Кунцеве между проектируемыми проездами № 7120 и № 7101. Другая — «Ильинская», ее построят в городском округе Красногорск Московской области между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе.

Первые две станции Рублево-Архангельской линии — «Деловой центр» и «Шелепиха» — были открыты в 2018 году в составе БКЛ. В 2021 году началось строительство первого и второго участков от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» с шестью станциями. Сейчас работы ведутся на трех станциях: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.