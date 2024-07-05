Собянин рассказал о реализации программы реновации в Москве

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Свыше 400 домов находятся сейчас на этапе проектирования и строительства. А сколько новостроек уже заселили?

С января текущего года в Москве под заселение передали 30 новостроек, возведенных по программе реновации, новоселье в них отметят 15 тысяч человек, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, 475 домов находятся сейчас на этапе проектирования и строительства.

«Свыше четырех миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве по итогам шести месяцев этого года, из них около 1,7 миллиона квадратных метров — жилье», — написал мэр в своем Telegram.

Собянин уточнил, что значительную часть зданий возвели за счет инвесторов. Это, по мнению градоначальника, говорит о комфортном деловом климате в столице.

Параллельно в столице развивается социальная инфраструктура: с начала года в городе возвели 19 объектов образования и пять объектов здравоохранения.

«Близок к выполнению годовой план по вводу спортивных сооружений — уже возвели и ввели в эксплуатацию девять. За первое полугодие в городе появилось шесть объектов культуры», — добавил Собянин.