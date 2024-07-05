Собянин сообщил о строительстве в Москве 14 новых путепроводов

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С 2011 года в столице было реализовано таких 24 проекта.

В Москве будет построено 14 новых путепроводов через железнодорожные пути, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он обратил внимание, что с 2011 года в столице было реализовано 24 проекта строительства и реконструкции путепроводов.

«Сегодня в работе 14 таких объектов. Среди них — путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицу Дубнинскую с улицей Хачатуряна», — отметил глава города, добавив, что данный проект будет завершен в третьем квартале этого года.

Собянин подчеркнул, что путепроводы через железнодорожные пути являются сложными инженерными сооружениями, которые необходимо периодически расширять и реконструировать, поскольку они играют важную роль в обеспечении беспрепятственного движения транспорта.