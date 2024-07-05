Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Фото: 5-tv.ru

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Среди пострадавших — двое детей.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ („Террористический акт“) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае», — говорится в ее комментарии, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В результате атаки боевиков в Приморско-Ахтарске пострадали несколько человек, среди них — двое детей. Одна девочка от полученных ранений позднее скончалась в больнице. Ей было шесть лет. Повреждения получил и жилой многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске — у здания провисла кровля, почти везде выбиты окна, обрушилась часть стены.

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Кроме того, в одной из частей города было нарушено электроснабжение. В администрации Приморско-Ахтарска сообщили, что свет планируют дать к концу дня, передает ТАСС. На месте работают несколько аварийных бригад.

После теракта председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц из числа боевиков ВСУ, причастных к атаке на Приморско-Ахтарск. В частности, предстоит установить тех, кто отдал приказ атаковать гражданские объекты и исполнил его. Действиям боевиков будет дана уголовно-правовая оценка, добавили в СК.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит жилой дом в Приморско-Ахтарске после атаки беспилотников ВСУ.