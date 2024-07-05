Атака беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск: что известно к этому часу

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские дроны ударили по жилому дому, есть жертвы.

Шестилетняя девочка скончалась в больнице после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск. Эту информацию подтвердил губернатор Краснодарского края.

Еще пять человек ранены, среди них ребенок. Дроны ВСУ ударили по жилому дому. Цинично — ночью, когда люди спали в своих квартирах. На месте работает корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Пострадавший дом, который ночью атаковал беспилотник ВСУ, частично разрушен. Кровля здания провисла. На земле рядом с домом лежат части железных конструкций, битое стекло. Припаркованные рядом машины также пострадали. Взрывной волной в жилом доме выбило стекла, вырвало целые фрагменты стен.

«Услышала звук беспилотника. Закрыла окна, взяла ребенка, села в коридоре. Потом были выстрелы. И так несколько раз. Потом бабахнуло очень сильно. Какие-то мужчины кричали: «Есть кто живой?» — рассказывает жительница Приморско-Ахтарска.

Также пострадал жилой дом напротив. В нем взрывной волной выбило стекла, вынесло оконные рамы. На прилегающей территории повсюду разбросаны осколки.

На месте работают следователи и эксперты-криминалисты. Им предстоит установить мощность взрывного устройства, которым был начинен БЛПА.

«Я проснулась от того, что бабахало. Посмотрела на часы, была полночь. Началось это все, минут 40-50 все это продолжалось», — говорит местная жительница.

В больнице скончалась шестилетняя девочка, ее ранило при падении осколков украинского беспилотника. Дрон сбили над многоквартирным домом в Приморско-Ахтарске. Всего пострадали шесть человек.