Личные вещи и гаджеты: в аэропортах Турции ужесточат проверки пассажиров

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Туристу могут даже отказать во входе в терминал.

В аэропортах Турции усилят процедуры досмотра пассажиров. Соответствующие поправки к закону в стране принял парламент, передает турецкий телеканал Habertürk.

Сотрудники службы безопасности аэропортов Турции будут досматривать вещи пассажиров как на входе в терминал, так и при входе в зону посадки. Проверять будут не только личный багаж, но и электронные устройства. При этом пассажиру могут отказать во входе в терминал, если тот не отдаст свои вещи на проверку. Запрещенные же предметы смогут конфисковывать.

В аэропортах Турции сегодня предусмотрены два пункта досмотра: при входе в зону общего доступа и в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Они оснащены современным оборудованием, там же при необходимости проводится физический досмотр.

СМИ отмечает, что новые поправки к закону в Турции соответствуют нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Они также предусматривают штрафы на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов в отношении экипажа самолета, если тот не уведомил власти о каких-либо нарушениях на борту.

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