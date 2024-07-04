Перелет, проживание, трансфер: названа самая дешевая страна для отдыха

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Куда российские туристы могут поехать, не опасаясь за свой бюджет?

Самой дешевой страной для отдыха является Абхазия. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, недельный тур туда составит от 29 тысяч рублей, причем он будет включать в себя перелет, проживание в гостевой доме и трансфер.

«Вариантов тут очень много и в Гагре, и в Сухуме, и в Очамчира. Хороший вариант в Очамчира — это домик-кемпинг с кондиционером. На человека будет стоить 30 700 рублей. Туда входит перелет, проживание на базе завтраков, трансфер и медицинская страховка», — говорит эксперт.

Мельник отмечает, что Абхазия сегодня составляет конкуренцию так популярной среди россиян Турции. Кстати, там из-за продолжающихся забастовок в Анталье резко снизились цены. И можно найти горящий тур с вылетом уже на следующий день. Цены на путевки начинаются от 40 тысяч рублей на человека с проживанием в трехзвездочном отеле.

По мнению эксперта, если для туристов важен климат, то они отдают предпочтение все-таки Турции.

«Средиземное море — более теплое, чем Черное, и питание „все включено“, потому что в Абхазии он больше отдаст на питание», — объясняет эксперт.

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