«Невозможно отворачиваться»: Путин о том, смотрел ли дебаты Байдена и Трампа

Фото: www.globallookpress.com / CNN

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Второй раунд назначен на сентябрь. Однако первый мировые СМИ уже назвали катастрофой.

Президент России Владимир Путин фрагментами видел дебаты президента США Джо Байдена и бывшего лидера страны Дональда Трампа. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане.

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает, поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации: они всегда имеют определенные предпочтения — кто-то за, кто-то против», — сказал Путин.

Президент России добавил, что от таких событий в США «отворачиваться невозможно», поскольку Штаты оказывают влияние на конфликт на Украине. Однако Путин отметил, что дебаты — внутреннее дело страны.

После дебатов журналисты ряда американских СМИ пришли к выводу о том, что Дональд Трамп укрепил свои шансы вернуться в кресло главы Белого дома. Бывший лидер США, как писали издания, смотрелся убедительнее, Джо Байден же терял нить мыслей и даже заикался. При этом оба соперника пытались как можно сильнее оскорбить друг друга.

Следующий раунд дебатов должен пройти 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что дебаты Байдена с Трампом породили мемы в сети. Не остался в стороне и Илон Маск, пошутив про победу, но не кандидатов, а мемов. Глава Space X недвусмысленно намекнул, что ни Байден, ни Трамп в лидеры Штатов не годятся.