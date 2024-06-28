«Сам дурак»: почему Трамп выиграл дебаты с Байденом

Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru

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По мнению политолога, оба кандидата хорошо подготовились к дискуссии.

Поведение кандидата на пост президента США Дональда Трампа во время телевизионных дебатов было более убедительным, чем действующего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru высказал политолог Вячеслав Беляков.

При этом, по словам эксперта, база аргументов у каждого из кандидатов была примерно на одном уровне.

«На мой взгляд, Трамп выглядел убедительнее просто потому, что он в принципе лучше выглядит. Нельзя сказать, что аргументы кого-то из кандидатов в президенты были принципиально лучше, чем аргументы другого. Потому что это выглядело как такая перепалка уровня «дурак — сам дурак“», — считает политолог Вячеслав Беляков.

Эксперт обратил также внимание на то, что трамп и Байден стремились во время встречи упрекнуть друг друга в прошлых грехах. Они припомнили друг другу нелицеприятные эпизоды как из политической карьеры, так и личной жизни.

«По очереди рассказывали, что один оппонент развалил экономику США, что из-за действий другого оппонента ситуация сложная с нелегальной миграцией, что провалы США во внешней политике — это тоже вина кого-то», — объясняет политолог.

При этом Вячеслав Беляков оценил высокий уровень подготовки Джо Байден вопреки его состоянию здоровья. Политолог отметил, что действующий президент США выглядел уже уставшим.

«Джо Байден все-таки подготовился к дебатам хорошо, заикался минимально и, в общем, довольно внятно говорил, чего от него не всегда можно добиться, не терялся в пространстве. Но при этом, конечно же, зрители американских дебатов увидели, что их действующий президент безнадежно устал», — считает политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на дебаты Байдена и Трампа.