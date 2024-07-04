Генпрокуратура внесла представление ФСИН из-за роста числа побегов из колоний

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Только в июне произошел захват заложников в ростовском СИЗО. Обвиняемым тогда удалось покинуть камеры.

Генеральная прокуратура внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадию Гостеву в связи с увеличением случаев побегов из учреждений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура провела проверку осуществления ФСИН ведомственного контроля за работой исправительных учреждений. Глава Минюста России Константин Чуйченко проинформирован о состоянии законности.

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», — указывается в сообщении.

После проведенной проверки ФСИН приняла меры по исполнению требований прокуратуры. Так, по итогам пяти месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем в три раза, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Совсем недавно, в середине июня, в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они называли себя сторонниками ИГ*. Известно, что трое из них, находясь на свободе, планировали подрыв в Карачаево-Черкесии. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы.

Тела ликвидированных захватчиков ростовского СИЗО не выдадут родственникам

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденный за грабеж сбежал из СИЗО в Новокузнецке.

* — террористическая организация, запрещенная в России