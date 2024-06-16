Тела ликвидированных захватчиков ростовского СИЗО не выдадут родственникам

Фото: AP / TASS

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Преступников похоронят тайно.

Место захоронения преступников, ликвидированных 16 июня при захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сохранится в тайне, их тела не будут переданы родственникам для погребения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на юриста Дмитрия Аграновского.

«Погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, осуществляется в порядке, установленном правительством РФ. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», — цитирует адвоката издание.

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону произошел утром 16 июня. преступление было организовано несколькими преступниками, которые содержались в учреждении. По данным 5-tv.ru, они называли себя сторонниками ИГ*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как захватчики заложников в ростовском СИЗО готовились к преступлению.

* — террористическая организация, запрещенная в России

