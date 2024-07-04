Свободный от оружия космос и противодействие терроризму: главное из декларации ШОС

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Саммит проходит с 3 по 4 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Руководители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли декларацию по итогам заседания Совета глав этих стран. Текст документа обнародован на сайте Кремля. В том числе они подписали решение об утверждении программы совместной работы в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.

В ходе саммита ШОС главы стран подписали план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности, решение о директоре исполкома региональной антитеррористической структуры организации, о докладе ее совета про деятельность структуры в 2023 году.

В декларации главы стран ШОС требуют неукоснительного соблюдения положений договора о нераспространении ядерного оружия, сбалансированного продвижения целей и принципов, указанных в документе, а также укрепления глобального режима в данном вопросе.

Страны ШОС, которые решили использовать ядерную энергию гражданского назначения, намерены развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях в области исследований, инноваций, разработки и внедрения соответствующих технологий.

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Государства-члены нацелены на разработку стратегии развития ШОС до 2035 года. В декларации главы этих стран подтверждают готовность наращивать потенциал и международное влияние организации как одного из ключевых объединений многополярного мира.

Страны ШОС вместе с тем заявляют, что не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву.

Также в декларации члены ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида. Чтобы космос оставался свободным от этого, требуется заключить международный обязывающий документ. Он должен обеспечивать укрепление транспарентности и предоставлять надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в данном пространстве.

Кроме того, члены ШОС придают важное значение развитию и применению искусственного интеллекта. В этой связи они заявили о готовности сотрудничать в вопросе предотвращения рисков в целях повышения безопасности, надежности, справедливости технологий ИИ во благо человечества.

В ходе саммита ШОС главы стран подписали меморандум о взаимопонимании между секретариатом организации и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Приняты документ об утверждении антинаркотической стратегии на период до 2029 года и программа действий по ее выполнению.

Помимо того, в декларации говорится, что в 2025 году председательство в ШОС перейдет к Китаю. Так, следующее заседание Совета глав стран-членов организации состоится уже в КНР. Говоря о 2025-м, следует отметить, что в ШОС решили объявить его Годом устойчивого развития.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

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ШОС растет с каждым годом. Помимо постоянных участников — это три страны наблюдателя и 14 государств-партнеров по диалогу. По итогам этого саммита добавится еще одна страна — Белоруссия.

Основное предназначение организации — обеспечение безопасности. И сегодня ШОС из регионального объединения в силу не только своего размера, но и уровня доверия между участниками, претендует на статус ведущей силы всей Евразии.

ШОС — это более половины человечества, четверть мирового ВВП. Это организация, в которой нет места диктату, а в основе лежат взаимное уважение и учет интересов каждого участника. И сегодня, наряду с БРИКС и Евразийским союзом, это один из центров устойчивых формирования справедливого многополярного мира.

Саммит организации проводится с 3 по 4 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о готовности учитывать идеи стран ШОС по конфликту на Украине.