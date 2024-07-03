Турция и Китай: как прошли первые переговоры Путина в рамках саммита ШОС

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Президент встретился с главами ряда государств.

Как ожидается, расширение состава ШОС и присоединение Белоруссии как полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества — станет одной из главных тем на повестке саммита в Астане. Также его участники планируют подписать пакет из 24-ех совместных документов. Однако первые договоренности были достигнуты уже во время сегодняшних двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами стран. Особое внимание было приковано к встрече президентов России и Турции. Все подробности у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Конструктивный диалог, не лишенный личной симпатии. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда выглядят как долгожданные и теплые встречи двух друзей, и отношения наших стран давно вышли за рамки просто партнерских.

Для беседы двух лидеров не нужен повод, но сегодня он есть. Владимир Путин и Си Цзиньпин в Астане обсуждают результаты работы одного из главных совместных глобальных проектов. Путин подчеркнул, что крепкие отношения России и Китая — это один из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», — отметил Путин.

ШОС — это как раз про взаимную выгоду и общие интересы. В организации в этом году председательствует Казахстан. Переговоры с Токаевым проходят в президентском центре.

«Мы видим, какие усилия Казахстан приложил для подготовки текущего мероприятия. Оно только начинается, но уже виден весь масштаб этого события. <…> Что касается наших двусторонних отношений, мы с Вами в постоянном контакте находимся. Но все-таки не могу не отметить, что товарооборот растет, он достиг почти 30 миллиардов долларов, 28 с лишним, это очень солидная цифра. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана, 17 с лишним процентов в торговом обороте», — заявил Путин.

День накануне саммита ШОС был наполнен встречами на высшем уровне.

Роскошный отель в центре Астаны стал своеобразной штаб-квартирой российской делегации. Именно сюда лидеры зарубежных стран один за другим приезжают, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Двусторонние встречи идут одна за другой. Весь день расписан по минутам.

Еще одна ожидаемая встреча — с Эрдоганом. На повестке не первый месяц стоит обсуждение визита Путина в Турцию. На повестке уже несколько месяцев стоит обсуждение визита Путина в Турцию. Но и в Астане у президентов была возможность обсудить чувствительные вопросы. Ключевое — это торговля, энергетика и безопасность.

Турция на саммите ШОС в статусе государства-партнера, хотя еще 11 лет назад Эрдоган предлагал Путину, чтобы Турция присоединилась к ШОС.

«У Турции большой опыт ведения переговорного процесса с Евросоюзом. Мы спросим премьер-министра, как нам вести себя в этом случае», — сказал тогда Путин.

«Хочу ответить другим предложением — возьмите Турцию в ШОС», — заявил Эрдоган.

Главное на повестке этого саммита ШОС — включение Белоруссии в число полноценных участников организации.

«Белоруссия, наш ближайший союзник и сосед, присоединяется к формату ШОС. У нас очень тесно скоординированная политика и в экономике, и в политике. Я думаю, будет очень хорошая синергия», — заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

До этого Белоруссия была в статусе страны-наблюдателя ШОС. А еще есть категория «страны-партнера по диалогу», в их число входят 14 государств Южной и Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова, Северной Африки и Закавказья.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждали крупные инфраструктурные проекты, а именно коридор «Север — Юг». А еще Путин отметил роль руководства Закавказской республики в популяризации русского языка: в стране более 300 русских школ. Это хорошая база для развития экономических отношений, которые сейчас находятся на подъеме.

«По вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда оборот и 4,3, по-моему, 4,5 — прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая. В первом полугодии уже, по-моему, 13% рост. В общем, все позитивно развивается», — сказал Путин на встрече с Алиевым.

С Пакистаном — обсуждали энергетику. Туда теперь поставляют российскую нефть. С главой Монголии вспомнили победу на Халхин-Голе, ей ровно 85 лет. Путин пообещал: монгольских друзей не бросим, если их сельское хозяйство пострадает от глобального потепления.

Все эти двусторонние переговоры — сверка часов перед большой встречей не просто партнеров, но единомышленников, которых объединяют не только общие границы, но и взгляд на то, каким должен быть по-настоящему справедливый мир.