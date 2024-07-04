Собянин рассказал о строительстве объектов культуры в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

До конца текущего года специалисты должны завершить строительство десяти объектов. Но каких именно?

С начала этого года в Москве построено шесть зданий для учреждений культуры, сообщил мэр Сергей Собянин.

Среди них — четыре культурно-просветительских центра и новый музейный комплекс Третьяковской галереи.

До конца текущего года специалисты должны завершить строительство еще десяти объектов. В новых зданиях разместятся, в частности, два культурных центра — в Южном Медведкове и Северном Бутове.

Кроме того, продолжаются работы на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» — там откроется Музей искусств. Также идет строительство многофункционального комплекса с концертным залом «Олимпийский».

Всего с 2011 по 2023 годы в столице возвели 73 объекта культуры. Это, например, Музыкальный театр «Геликон-опера», которую, по словам Собянина, оснастили уникальной техникой передачи звука, не имеющей аналогов в мире. Также было построено здание Московского театра Олега Табакова. «По механическому наполнению его сцена теперь уступает только Большому театру», — считает мэр Москвы.