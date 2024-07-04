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Собянин также рассказал, какие улицы в столице переименуют в честь выдающихся людей.

В Басманном районе Москвы появится сквер имени Генерала Хрулева. Также новые названия получат еще один сквер и две городские улицы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Две московские улицы и два сквера получили новые названия Их выбрали участники голосований в проекте «Активный гражданин», — написал он в своем Telegram-канале.

Так, в память о военачальнике и государственном деятеле, генерале армии Андрее Хрулеве (1892–1962) его именем назвали безымянную территорию, которая расположена в Басманном районе (ЦАО) около дома № 13/17 в Большом Козловском переулке. Теперь эта территория будет носить название «Сквер Генерала армии А. В. Хрулева».

«Проектируемые проезды № 6157 и 5490а в Хорошевском районе (САО. — Ред.) станут улицей Надежды Троян (1921–2011. — Ред.). Имя знаменитой разведчицы и медсестры партизанских отрядов, Героя Советского Союза носит также школа в этом районе», — сообщил Собянин.

В честь ученого, который работал в области информатики и оптических методов обработки информации, академика Николая Евтихиева (1922–2010) был назван Проектируемый проезд № 6639 в районе Проспект Вернадского (ЗАО). В 1964–1998 годах он был ректором Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА, до 1967 года назывался Всесоюзный заочный энергетический институт).

«Безымянная территория в районе Марьина Роща между строениями 1–3 дома № 22 по Новосущевской улице будет Миитовским сквером. Новый сквер примыкает к корпусам МИИТа — Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта», — добавил мэр Москвы.