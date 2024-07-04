Войска России ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 ВСУ под Днепропетровском

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинские боевики также лишились средств авиационного поражения.

Вооруженные силы России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили истребитель МиГ-29 армии Украины на аэродроме в Долгинцево Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный удар был нанесен по стоянке авиатехники украинских боевиков, уточнили в оборонном ведомстве. Российские войска также уничтожили средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиаслужбы.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны ВСУ не смогли помешать экипажу танка Т-72 уничтожить «опорник» врага. Этот боевой выезд наши танкисты будут вспоминать всю жизнь, ведь бойцам пришлось работать под плотным огнем противника. ВСУ били крупнокалиберной артиллерией, минометами, отправляли FPV-дроны. Несколько штук влетели прямо в кузов.