Российские вертолеты бьют по замаскированной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские вертолеты бьют по замаскированной технике ВСУ

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипажи Ми-28нм группировки войск «Север» нанесли сокрушительный удар неуправляемыми ракетами по замаскированной технике и подразделениям противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Попали точно в цель. Живая сила и легкобронированная техника были уничтожены», — рассказал штурман вертолета.

Традиционно наша боевая авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и пехоты противника. Кроме того, суда занимаются доставкой десанта и грузов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.