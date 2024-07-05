Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 8 по 14 июля.

Оптимистичный Меркурий во Льве получает поддержку от мудрого Юпитера. Это дает как удачливость в делах, так и склонность к серьезной научной работе и систематизации знаний. Возрастает эффективность общения и обучения. Глубина мышления, хороший дар предвидения в совокупности с благоприятной расстановкой небесных тел позволяет просчитывать ходы наперед и действовать стратегически в бизнесе, коммерции, а также при решении организационных вопросов.

Весь период сохраняется высокая работоспособность, интеллектуальность, эрудированность. Под влиянием растущей Луны улучшается самочувствие, повышаются физическая и эмоциональная активность. Это хорошее время для реализации честолюбивых замыслов и масштабной деятельности.

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Понедельник — подходящий день для посещения театров, культурных и спортивных мероприятий, покупки ювелирных изделий, осветительных приборов, яркой красивой одежды.

С 9 по 11 июля взаимодействие Солнца и Сатурна создают благоприятные условия для продвижения по карьере и проявления личной инициативы в профессиональной сфере, повышения квалификации, начале своего дела или запуска бизнес-проекта, обращения в правительственные и государственные органы. Можно заниматься строительством и ремонтом, пересмотреть образ жизни в пользу здоровья, навести чистоту и порядок дома или на рабочем месте, оформлять и подписывать документы. Качества целеустремленности, трудолюбия и терпения позволят приблизиться к цели. Особенно эффективно использование методик тайм-менеджмента и планирования. Период благоволит инвестициям в недвижимость, финансовым операциям с ценными бумагами.

Вторая половина недели окрашена переходом Венеры в царственный знак Льва. Женская энергия направлена на любовь и хобби, заботу о детях, красоту во всех проявления. Высокий творческий потенциал раскрывается под влиянием вдохновения или влюбленности. Время ярких и пафосных поступков, проявления артистических и педагогических способностей, спортивных достижений. Каждый стремится сорвать восторженные взгляды и восприимчив к знакам внимания со стороны противоположного пола. Не исключено проявление гордыни, тщеславия и завышенной самооценки. Тему взаимоотношений, эстетических пристрастий, интерес к искусству и развлечениям усиливает Луна в Весах. Поднять настроение поможет шопинг, светское мероприятие, поход к парикмахеру или косметологу. Рекомендуемый образ — роскошная классика, где украшения из золота и бриллиантов подчеркнут утонченность и хороший вкус. Гордитесь собой, демонстрируйте свою уникальность, даже если вы пока не вполне уверены в себе

Овен — гороскоп на неделю

Овны — лидеры по натуре. И сейчас они не склонны признавать ничьи авторитеты. Если вы выбираете идти «против течения», то приготовьтесь к неожиданным или нежелательным результатам.

Мероприятия, связанные с отдыхом и проведением досуга, романтические свидания, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях могут не оправдать ваши ожидания. Сохраняйте спокойствие и берегите силы для более важных и интересных дел.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам трудно обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Эмоциональный холод не способствует сближению и взаимопониманию с членами семьи, родителями, вышестоящими лицами.

Залог успешного преодоления всех перипетий — в умении делать свое дело без страха, упрека и напряжения. Возьмите под контроль свои эмоции, побудьте в уединении. Это поможет сдвинуть барьеры между вами и социумом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, в сознании ощущается некая хаотичность и непоследовательность. Поэтому при планировании путешествия, поездок, командировок, судебных заседаний тщательно проверяйте документы, средства связи и транспорта. Убедитесь, что предварительные договоренности остаются в силе.

Не предпринимайте поспешных решений, не поддавайтесь эмоциям и старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, чтобы сохранить деньги и не нарушить энергетический поток, лучше контролировать расходы, избегать заключение кредитных договоров и необдуманных финансовых вложений. Не стоит браться за сложные и неприятные дела. Эксцентричное поведение может привести к скандалам, в том числе с сексуальными партнерами.

Эмоциональный накал лучше использовать в творческой реализации или на сцене.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, личные отношения потребуют проявления дипломатичности, деликатности и такта. У вас наблюдается потребность в социальном самоутверждении и завышенные требования к окружающим.

Планомерная работа по достижению компромисса и уважение интересов партнеров даст свои результаты. Излишнюю агрессию можно сбросить в спортзале, в спарринге или парных видах спорта.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев чрезмерные нагрузки на работе или выполнение бытовых обязанностей может отразиться на здоровье. К тому же шлейф незавершенных дел и желание все успеть истощает нервную систему. Следует внести коррективы в планы на неделю и сделать остановку.

Позвольте себе отдых и наслаждение тишиной, природой, уединением. Выход за пределы рационального и аналитического подхода к жизни позволит развить творческие силы.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов возрастает риск форс-мажорных ситуаций во время отдыха, коллективных мероприятий, светских тусовок. Запутанные амурные связи могут ударить по репутации. Необходим поиск «золотой середины». Дух соперничества и бунтарства включается в ходе публичных выступлений и общественной деятельности.

Желание перемен поможет более ярко и смело проявлять себя. Эксцентричность и эпатаж — это ваш ключ в новую реальность.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды рекомендуют направлять эмоции и силы на реализацию намеченных планов, сохраняя привычную выдержку и терпение. Не стоит зацикливаться на негативе и проблемах.

Лучше займитесь работой, которая требует внимания к мелочам и методичности. Для дел, связанных с недвижимостью и переменой места жительства это не самый удачный период.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, чрезмерная убежденность в своей точке зрения и правоте мешает объективному восприятию происходящих событий. В поездках и путешествиях могут возникать проблемы с коммуникацией, транспортом, документами, столкновения с законом.

В спорных ситуациях с родными и соседями, придерживайтесь мирных путей решения проблем. Обратитесь к цитатам мудрецов и философским притчам.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов ждет проверка на прочность. Продвижение в бизнесе лучше осуществлять небольшими шагами и поэтапно. Избегайте участие в рискованных и масштабных финансовых сделках, использование заемных средств. Велик риск не рассчитать свои силы и энергетический ресурс.

Полезно применять внимательный и аналитический разбор проблем. Занятия восточными и телесными практиками помогут обрести внутреннюю силу.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, взаимодействие с социумом, с деловыми или брачными партнерами будет подвергаться переоценке. Возрастает количество претензий в адрес друг друга, конкуренция и разрыв договоренностей.

Если всплывут старые обиды и «скелеты в шкафу» — без компромисса не обойтись. Улучшить отношения помогут общие интересы, увлечения, выход в свет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам стоит быть внимательными по отношению к коллегам на работе, а также людям, которые оказывают вам услуги. В противном случае, ожидаемы козни или интриги с их стороны. Не поддавайтесь провокациям и отпускайте обиды.

Пусть сиюминутные эмоции и субъективные оценки не отягощают вашу жизнь. Занятия йогой, плаванием, медитациями благоприятно скажутся на физическом и эмоциональном здоровье.

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