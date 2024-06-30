Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2024 года

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Месяц сулит яркие и насыщенные события. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего июля: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Уже с первых дней июля мы начнем ощущать, как яркое, теплое и творческое влияние Льва распространяется от одного небесного тела к другому. Эстафету принимает юркий Меркурий.

Со 2 июля огненная стихия Льва активизирует общение и умственную деятельность. Мы с большим интересом воспринимаем информацию и передаем ее другим. Именно поэтому навыки публичных выступлений и возможность оказаться в центре внимания становится в эти дни немаловажным.

Для тех, кто мечтал связать свою деятельность с преподаванием или сценой наступает наиболее эффективный период для реализации на этом поприще.

Новолуние 6 июля Луна встречает в собственной обители знака Рак и на гармоничных аспектах. Богатая эмоциональная палитра поможет сонастроиться с близкими людьми, простить обиды и обрести душевный комфорт.

Чтобы не поддаться перепадам настроения, займитесь домашними делами, готовкой, гармонизацией семейной обстановки и созданием уюта. Дети особенно нуждаются в нежности и заботе.

Также под такой Луной хорошо зачинать ребенка. Склонность к неумеренности в еде и питье может вызвать нарушения работы органов пищеварения. Желательно пить больше чистой воды и применять процедуры, помогающие устранять соли и шлаки из организма.

С 11 июля Венера стремится получать от жизни радости, удовольствия и развлечения. Во Льве она уверена в своей неотразимости и уникальности, поэтому думать о проблемах и работе, ей скучно. Она хочет отдыха, любви и страсти.

И эти возможности ей будут предоставлены. Аспекты от Нептуна, Плутона и Лилит удовлетворят всесторонние потребности Принцессы. Искусство, сцена, мода, спортивная арена — это площадки для яркой реализации. Чувства проявляются открыто и даже эпатажно.

Повышается количество романтических встреч, флирта и и свиданий. Деньги тратятся легко, с показной щедростью. Женщины могут рассчитывать на ценные подарки от своих избранников. Удачно проходят биржевые спекуляции, лотереи, презентации и выставки.

20 июля Марс резко меняет энергетику. Он покидает неторопливого Тельца и пересекает границу Близнецов. Воздушный поток активирует огненную энергию Марса и зарождается интеллектуальный импульс.

Наступает продуктивный период для любой деловой активности, запуска нескольких проектов одновременно, а также возрастает сила слова. Настрой на работу с информацией может быть использован специалистами по рекламе, торговле и СМИ.

Увеличивается количество поездок и командировок. Но стоит проявлять максимальную технику безопасности на дорогах и за рулем. При занятиях спортом предпочтение отдаются подвижным и командным видам.

Сосредоточиться на одном объекте страсти, становится трудно. Поэтому переписка в соцсетях может захватить внимание целиком. В качестве сексуальных уловок могут выступать разговоры на взаимно интересные темы, голосовые сообщения и легкие прикосновения за руку. Зачастую интрижка образуется в дороге или в мессенджерах. Знакомства завязываются быстро и также легко развязывается.

21 июля фаза полнолуния захватывает последние градусы оси Рак и Козерог. Эмоции и чувства Луны в пространстве Сатурна склоняют к практичности и рациональности. Она не склонна поддаваться эмоциям, в отличие от Солнца в сенситивном Раке.

Противопоставление Светил может вызывать конфликты, особенно с противоположным полом или затруднить удовлетворение личных потребностей. Ключевые деловые и бытовые решения лучше перенести на следующий день.

А именно 22 июля Солнце во Льве обретает максимальную силу и жизненный оптимизм. Усиливается интерес к спорту, сцене, искусству, светской жизни и игре во всех проявлениях.

Мы настраиваемся на здоровую самооценку своих качеств и готовы реализовать на практике творческий потенциал. Властные и волевые личности находят себя на политическом поприще или на административных должностях.

Проявление великодушия и щедрости по отношению к окружающим вернется к вам ответной волной солнечного света. И завершает событийный ряд июля все тот же непоседливый Меркурий.

Свои лучшие качества он намерен демонстрировать из знака Дева уже с 26 числа, Организованный технический ум и сильный интеллект, логика и систематичность позволяют легко работать с документами, проводить переговоры и заключать важные сделки.

Учеба и освоение новых навыков дают наилучшие результаты. Яркий насыщенный месяц настраивает на активную социальную и творческую реализацию, светскую жизнь и развитие в себе качеств харизматичного интеллектуала.