Собянин рассказал о выходе московских компаний на зарубежные рынки

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На какие новые площадки вышли столичные бизнесмены?

С января по июнь более 150 столичных компаний заключили экспортные контракты и вышли на рынки 25 дружественных государств благодаря поддержке Московского экспортного центра, сообщил мэр Сергей Собянин.

«С начала года МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях, в том числе в ОАЭ, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии», — написал градоначальник в своем Telegram.

По его словам, бизнесу также помогают в продвижении товаров на маркетплейсах в 12 странах. Кроме того, в Египте, Индии, Малайзии, Вьетнаме и ОАЭ есть представители столичных компаний, которые делятся контактами, лично сопровождают сделки и ускоряют заключение договоров.

Московский экспортный центр предоставляет предпринимателям различные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки экспортной деятельности. Одно из ключевых направлений МЭЦ — подготовка технологичных компаний к работе на зарубежных рынках.