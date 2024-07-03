Ехали в аэропорт: появились подробности ДТП с туристами из России в Турции

АТОР: 20 туристов из России и Белоруссии госпитализировали после ДТП в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Mehmet Guler

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В салоне также находились граждане Белоруссии. Многих госпитализировали в больницы с различными травмами.

В Турции 20 туристов из России и Белоруссии пострадали в результате аварии с автобусом. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«При трансфере в аэропорт Антальи после окончания отдыха пострадали 20 российских и белорусских туристов. Их миди-бас ранним утром 3 июля на скорости врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде)», — говорится в сообщении.

Antalya'nın #Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 16'sı Rus, 4'ü Belarus 20 #turist de yaralandıhttps://t.co/zoChsDHlG2 pic.twitter.com/2qCtUwtRoL — Yeni Journal (@yenijournal) July 3, 2024

Всего в автобусе находилось 25 туристов — 18 из России и семь из Белоруссии. Из них 20 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, некоторых после оказания первой помощи выписали. При этом пять туристов (трое белоруссов и двое россиян), которые не пострадали в ДТП, успели на свои рейсы и вылетели домой.

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Отмечается, что страховая компания и представители туроператора оказывают поддержку всем пострадавшим. В том числе они позаботятся о проживании этих людей в Турции до возвращения и вылета домой. В частности, страхование компенсирует эти траты, а туроператор посодействует в подборе вариантов.

Кроме того, АТОР передает, что автобус, в котором ехали туристы, влетел в столб. От удара машину выбросило в сторону. Она получила серьезные повреждения и теперь подлежит утилизации. Полиция Турции проводит расследование по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристы попали в капкан в Турции.

Десятки пассажиров рейса Анталья-Пермь едва не задохнулись в самолете. Вылететь домой из Турции они не могли несколько часов, а бортпроводники до последнего не выпускали людей на свежий воздух.