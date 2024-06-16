Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Авария произошла в Сухумской районе, неподалеку от села Ачадара.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы. Авария произошла в районе села Ачадара в Сухумском районе.

Правоохранители отмечают, что это был туристический автобус, который вез отдыхающих из России.

«Это не экскурсанты, а туристы, которые ехали трансфером на заселение в отель», — сообщил журналистам источник в Министерстве туризма республики. представитель министерства.

Аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, внезапно создавший преграду для движения автобуса. Сейчас мужчина доставлен в реанимацию. Никто из туристов не постралал. Их уже доставили к месту отдыха.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист Мариинского театра пострадал в ДТП на самокате.