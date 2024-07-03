Жара по-египетски и грозы: чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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За минувшие сутки температурные рекорды обновились в 40 населенных пунктах России.

Москва переживает аномальную жару, накануне столбики термометров показали почти плюс 32 градуса. Ночью же температура не опускалась ниже плюс 24 градусов, что говорит о наступлении «египетских ночей». Такая жара опасна для организма человека. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Ночью 24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. „Египетские ночи“ — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально», — сказал он.

Как объяснил синоптик, такая погода опасна, ведь организм человека плохо восстанавливается в период жары.

Прогноз погоды на среду, 3 июля, в Москве

Как передает в Telegram-канале пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы, сегодня, 3 июля, в столице ситуация с погодой продолжает накаляться. Так, столбики термометров днем достигнут отметки от плюс 32 до плюс 34 градусов.

Городские службы в условиях такой жары работают в усиленном режиме. В частности, регулярно промываются водой дороги, тротуары и дворовые территории. Также в комплексе отметили, что при жаре больше 25 градусов проводится аэрация.

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При этом пресс-служба столичного главка МЧС России сообщает в Telegram-канале, что 3 июля ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют на дорогах снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Следует также избегать внезапных маневров, а парковаться лучше вдали от деревьев.

Грозу прогнозируют в Москве и в пятницу. Как ожидается, после этого жара сойдет на нет, и в городе установится комфортная температура — до плюс 25 градусов днем.

Москву в июне уже накрывал сильный циклон. Жители и гости столицы застали грозу, ливни и даже смерчи.

Температурные рекорды продолжают обновляться в России

Почти по всей России значения на столбиках термометров продолжают бить рекорды. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС рассказал, что за минувшие сутки температурные максимумы обновились в 40 населенных пунктах России, причем девять из них — в региональных центрах.

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Тишковец напомнил, что 2 июля рекордная жара фиксировалась в Москве (плюс 32 градуса), в Твери (плюс 33,7), в Брянске (плюс 32,3), во Владимире (плюс 32,3), в Туле (плюс 31,8), в Вологде (плюс 30,6), во Владивостоке (плюс 27,4), в Симферополе (плюс 35,3), в Запорожье (плюс 35,5).

Как завершится рабочая неделя в Москве

В четверг, 4 июля, жара в Москве сохранится. Столбики термометров продолжат показывать до плюс 30-32 градусов. Однако, по некоторым прогнозам, может пройти кратковременный дождь. Но температура все равно останется на высоких показателях.

В пятницу, 5 июля, в столице жару разбавит сильный ливень с ураганным ветром. Предупредила об этом в Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова».

Проливная погода прошлась во вторник по Ленинградской области, а теперь ливень движется в сторону Москвы. Как уже сообщал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге жертвами разгулявшейся стихии накануне стали три человека. Теперь же штормовой ветер несет в столицу ливень и грозу.

«Быстрому продвижению его на восток „мешает“ зона высокого давления, которая и тянется от Баренцева моря до Каспия. В опасной близости от Московской области этот контрастный фронт окажется в пятницу, 5 июля», — написала Позднякова.

Погода будет опасной. Так, ветер усилится до 20-25 метров в секунду, будут сильный ливень, гроза, а также возможен даже град. При этом температура воздуха составит в Москве плюс 32-33 градуса.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, москвичи наконец смогут отдохнуть от жары. Обрушившаяся в конце рабочей недели гроза, как ожидается, опустит столбики термометров до плюс 25 градусов днем. При этом в первый выходной все еще возможны дожди, а вот второй день отдыха подарит Москве солнечную и комфортную погоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию. Жизнь москвича поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких.