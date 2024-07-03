Простые лайфхаки: как спастись от чудовищной июльской жары
В жару нужно пить больше воды и обтираться мокрым полотенцем
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Несколько простых советов облегчат знойные летние будни.
Россию накрыла аномальная жара. Всего за сутки по всей стране температурный рекорд побит сразу в 31 городе. Издание URA.RU собрало несколько правил, которые помогут россиянам справиться с погодными условиями.
В первую очередь, эксперты рекомендуют не злоупотреблять пребыванием на улице, особенно с десяти утра до четырех дня, ведь в эти часы солнечная активность достигает своего максимума.
Если вам все-таки нужно покинуть жилище — используйте солнцезащитный крем, наденьте головной убор, почаще заходите охлаждаться в помещения, а также отдайте предпочтение одежде из легких материалов светлых тонов.
В случае, если вам стало плохо, необходимо немедленно уйти с солнца в тень или прохладное помещение, по возможности обтереться прохладной мокрой тканью и попить чистой воды.
В целом важно пить больше жидкости, специалисты утверждают — выпивать необходимо не менее трех литров чистой воды в день. А вот от тонизирующих напитков и алкоголя в жару стоит отказаться, так как они лишь способствуют быстрому обезвоживанию организма.
Также эксперты рекомендуют охлаждать в жару так называемые точки пульса, например, шею и запястья. В этих местах кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи, благодаря чему температуру организма легко снизить даже с помощью простой мокрой ткани.
Кроме того, постарайтесь избегать жирной и жареной пищи, а также следите за потреблением достаточного количества витамина С — он помогает поддерживать нормальную температуру тела и укрепляет сосуды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва и Петербург переживают аномальную жару.