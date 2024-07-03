Собянин: в программу реновации включили еще девять новых площадок

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В новостройки расселят жителей 23-х старых домов.

В программу реновации в Москве включили девять новых площадок, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Они расположены на севере, западе и на востоке столицы.

«Возведенные здесь новостройки помогут расселить 23-х старых дома и предоставить комфортное жилье 4,2 тысячи человек», — написал Собянин в своем Telegram.

Всего для программы реновации подобрано более 620 площадок. Завершено строительство свыше 310 жилых комплексов, в работе находится еще 475. Больше 163 тысячи человек уже переехали или переселяются в новые дома.