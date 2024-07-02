Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

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Сегодня в столичном пожарно-спасательном гарнизоне работают 18 тысяч человек.

В столице созданы все условия для подготовки и проведения регулярных тренировок пожарных и спасателей, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в московском пожарно-спасательном гарнизоне работают 18 тысяч человек. Для их тренировок в 2018 году был реконструирован и оснащен современными тренажерами главный учебный центр в Апаринках. На площадке оборудована 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях. Для спасателей Московского авиацентра оборудован тренажер в виде пожарного вертолета, на котором они отрабатывают навыки десантирования и эвакуации пострадавших.

В Апаринках регулярно проводятся профессиональные конкурсы и соревнования. Так, в конце мая здесь состоялся 1-й Международный Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей. В соревнованиях участвовали сборная команда России, в которую вошли московские специалисты, и команды восьми государств. Состязания проводились в двух дисциплинах, в которых российская команда заняла первое и второе места.