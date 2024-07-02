Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В чем заключается главная задача проекта?

Всего Агентством креативной индустрии (АКИ) было реализовано свыше 170 проектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собинин в своем Telegram-канале.

«Всего (с 2020 года. - Прим. ред.) АКИ реализовало свыше 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки», — говорится в сообщении.

Он отметил, что главная задача этого проекта — это развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать проекты творческого предпринимательства в столице.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о поддержке молодых талантов в Москве.