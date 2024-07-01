Больше 20 лет без Круга: роковая ночь, судьба убийц и семьи короля русского шансона

Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

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Творчество артиста продолжает жить и по сей день. По стопам короля русского шансона пошли его наследники.

Сегодня, 1 июля, исполнилось ровно 22 года со дня гибели известного певца Михаила Круга. Его хиты «Жиган-лимон», «Владимирский централ» и «Кольщик» до сих пор считаются гимнами русского шансона, и никем не были переплюнуты. Кто и за что убил артиста и как теперь живет его семья — читайте в материале 5-tv.ru

Трагическая дата

Памятник Михаилу Кругу установлен в его родном городе Твери. Зотов Алексей / ТАСС

В этот же день, но только в 2002 году, артиста убили в собственном доме. Два киллера из преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов планировали только обокрасть знаменитость, однако тогда неожиданно для них. Круг с семьей вернулись домой. Злоумышленники произвели в сторону музыканта несколько выстрелов. Они оказались смертельными.

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В 2019 году Агеев, отбывающий пожизненный срок за этот и ряд других преступлений, поделился подробностями того рокового дня. По словам бандита, местный криминальный авторитет по кличке «Лом» дал им поручение вынести все дорогостоящие вещи из дома звезды. Но, наткнувшись на Круга, Веселов испугался и расстрелял его из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем убил собаку в холле первого этажа. В доме также находились еще его жена, теща и дети. Именно поэтому Михаил Круг, не раздумывая, выбежал навстречу опасности. Король русского шансона пытался защитить свою семью. Сами злоумышленники скрылись с места преступления.

Михаила Круга успели довести до больницы, но там он умер от кровопотери из ран на животе и груди.

«Услышали, что кто-то вошел в дом, решили спрятаться. <…> Потом слышны шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван шатался. И завязалась борьба. И она отскочила к двери. <…> В этот момент открывается дверь, зашла жена Круга. Она увидела, что я в маске, Веселов с пистолетом, закричала, побежала вниз. И когда сбегали с лесенки, Веселов сбегал первым, из какой-то двери вышел Круг. Он выстрелил, и мы побежали», — рассказывал Агеев следствию.

Преступная группировка

На счету ОПГ «Волки» — четырнадцать доказанных убийств. Материалы уголовного дела составили 195 томов. Банда не отличалась умом, но славилась жадностью и безжалостностью. Они стреляли в неугодных прямо на месте диалога. Злоумышленники орудовали до 2006 года, пока в тюрьме или могиле не оказались почти все члены группировки.

Возмездие

Известно, что член той же группировки Александр Осипов был поклонником творчества Михаила Круга. Когда он узнал, что его «товарищ» совершил, тот, не мешкая, лишил его жизни.

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Бандит застрелил Веселова в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

«С учетом смерти Веселова, подозреваемого в убийстве, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», — СК РФ.

Останки Дмитрия Веселова были обнаружены только через десять лет.

Путь к успеху

Михаил Круг с основном исполнял только шансон. Вокруг его личности ходило много слухов. Многие были уверенны, что он связан с «блатными», ведь так хорошо описывал их жизнь и эмоции в своих композициях. Однако это далеко не так. Михаил Круг никогда не оказывался за решеткой, никто из его близких тоже. Следствие также установило факт того, что Круг не был хранителем так называемого общака и не входил ни в одно ОПГ. Все тексты он писал, опираясь на словарь тюремной лексики, который издали в 1924 году для сотрудников НКВД.

Артист не имел никакого музыкального образования. Он просто «выстрелил» в публику удачным исполнением. Сейчас бы сказали, что Круг «завирусился». Певец принял участие в конкурсе авторской песни и решил записать альбом. После этого о нем узнали люди из разных регионов РФ. Он стал настолько популярным, что выступал не только в нашей стране, но и ездил с гастрольным туром по Германии и США.

Творчество — живо

После смерти легендарного исполнителя вдова Круга Ирина продолжила его наследие. Она стала выступать в том же стиле, что и покойный супруг.

Первое время публика ходила на ее концерты, чтобы оказать поддержку. Спустя время зритель полюбил ее как самостоятельного артиста, а не просто за то, что она жена короля русского шансона. Ирина стала самостоятельным и успешным исполнителем.

«Мы с ней восемь лет проездили по концертам. Я, как правило, общалась в фойе со зрителями. Многие через меня передавали записочки для Иры. Признавались, что любят творчество Миши, а теперь ходят на концерты Ирины в знак памяти и поддержки. Но в последние годы Ирина Круг — самодостаточная певица с собственным репертуаром и поклонниками», — рассказала сестра Круга сестра Ольга Медведева изданию aif.ru.

В 2024 году Ирина даже повысила свой гонорар. На данный момент за свое выступление она просит четыре миллиона рублей. Их продюсер связала это с успехом сына Александра, который стал участником «Новой Фабрики звезд».

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня Александра про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — сказала в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» концертный директор Ольга Оркина.

Как живет семья Круга

Ирина и Александр Круг. Виноградов Сергей / ТАСС

Отрицание случившегося преследовало родных певца еще долго. До конца своих дней мать шансонье так и не смогла смириться с его смертью. Тяжело потерю перенес и самый младший сын Михаила, который слишком рано осиротел, рос без сильного плеча и мужского примера.

Стоит отметить, что оба кровных ребенка Круга выросли весьма успешными. Старший Дмитрий служит в МВД. Он не дает комментарии об отце, но близкие рассказывают, что наследник вспоминает родителя с теплом, хоть и не слушает такую музыку.

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Младший Александр пошел по стопам отца и стал певцом. Он неоднократно рассказывал о том, что отпечаток успешности отца отражался на нем, но он старается следовать лишь своему пути.

«Ира в первые годы много общалась, какие только передачи не выходили с ней на федеральных каналах. Но сейчас она действительно мало говорит про Михаила. Почему? У нее надо спрашивать. Наверно, эта тема для нее пройденная», — рассказывала сестра Михаила Ольга Медведева изданию aif.ru.

В прошлом году стало известно, что старший сын Круга Дмитрий выставил на продажу доставшуюся ему долю от дома отца за 30 миллионов рублей.

«К продаже представлены ½ дома и ½ земельного участка с невыделенными долями. В этом доме жил известный артист русского жанра Михаил Круг», — было написано в описании к объявлению о продаже.

Наследник объяснил свое решение тем, что у него возник конфликт с тетей. Та хочет сделать из дома музей, постоянно водит экскурсии и притесняет Дмитрия, которому неприятна публичная жизнь. Он хотел бы жить, как обычные люди и свободно ходить по своему жилью, не опасаясь наткнуться там на любопытных незнакомцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что убийцу Михаила Круга будут судить еще за три тяжких преступления.