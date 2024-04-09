Весна опять пришла: что сестра Круга сделала в очередную годовщину со дня рождения легенды шансона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Primak; Личный архив Ольги Круг; 5-tv.ru

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Знаменитому автору-исполнителю 7 апреля исполнилось бы 62 года.

Легенде шансона Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Жизнь звезды трагически оборвалась летом 2002-го, когда на его дом под Тверью напали бандиты.

Поклонники автора-исполнителя продолжают помнить о кумире и находить утешение в его творчестве. 5-tv.ru узнал у сестры артиста Ольги Круг, как чтят память шансонье на малой родине — в Тверской области.

Традиционно проходит концерт

Каждый год накануне дня рождения Круга она приходит на могилу шансонье, чтобы прибраться. Сюда приезжают поклониться легендарному автору-исполнителю, поэтому место захоронения родные содержат в порядке.

В очередную памятную дату в 2024 году родственница пришла в церковь. Ольга решила помолиться о покойном брате.

«Я поставила свечку, помолилась в храме, поприсутствовала на утренней службе. Это надо делать тем нашим усопшим, которых нет уже на белом свете. Не столько усопшим нужны наши водка, вино, застолье. Ну а вечером был концерт: полный зал, люди приезжали из разных городов — и тверские были, и не тверские — много было людей», — рассказала сестра Круга.

При этом 7 апреля на родине Круга традиционно проходит концерт его памяти, независимо от того, на какой день недели выпадает дата. В этот раз, кроме певцов, на сцене был даже коллектив, который исполнил танец на одну из самых известных песен Круга «В городском саду падал снег».

Наследники почти не получают доходов от творчества Круга

Сестра Круга прежде отмечала, что сыновья шансонье почти не получают доходов от творчества отца. По информации Ольги, родственники артиста заключили договор с Российским авторским обществом (РАО), по которому им причитается определенная сумма за его песни. Но она настолько мала, что на нее будто бы можно купить лишь хлеб или небольшой продуктовый набор.

«Там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше десяти тысяч рублей, скажем так», — пояснила Ольга.

Известно, что имущество Круга после его смерти было поровну разделено между супругой, матерью и двумя сыновьями. Старший сын шансонье Дмитрий работает в правоохранительных органах, а младший, Александр, пошел по стопам отца и сочиняет песни.

С третьей женой познакомился в ресторане

Со своей последней женой Ириной Круг познакомился в конце 90-х. Их встреча произошла в одном из ресторанов Челябинска, где девушка на тот момент работала официанткой.

Узнав, что Ирина — начинающая певица, шансонье предложил ей место костюмерши в его команде, на что она, недолго думая, согласилась. Уже через год деловых отношений пара стала проживать вместе, а в 2001 Круг и его новая избранница поженились.

Вскоре после этого на свет появился их сын Александр. Тяжело пережив смерть шансонье, его последняя супруга сумела построить успешную сольную карьеру и стала известна как Ирина Круг.

Убийцы Круга совершили еще несколько заказных убийств

Изучая уголовное дело об убийстве знаменитого шансонье, следовали раскрыли еще четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки».

Трое из убитых в 2000-х были предпринимателями, а четвертый — местным криминальным авторитетом, представителем чеченской диаспоры. Сам Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в поселке Мамулино.

Вместе с ним в здании находились жена Ирина, ее дочь Марина от первого брака и новорожденный сын шансонье Александр. Также там были теща Круга и его старший наследник — Дмитрий.

Известно, что злоумышленники проникли на верхний этаж дома, где их неожиданно застала теща исполнителя. На ее крики прибежали остальные члены семьи, по которым преступники открыли огонь. В результате Круг получил два тяжелых ранения, от которых вскоре скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN почтил память Михаила Круга.