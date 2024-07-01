Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Новой Москве

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Как изменится ТиНАО в обозримом будущем?

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в Троицком и Новомосковском округах. Об этом 1 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин информировал, что до конца года планируется построить 23 объектов образования, открыть новую поликлинику в районе Филимонковский и завершить формирование многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

«Запланировано строительство трех спорткомплексов, а также ледового комплекса в Троицке, баскетбольного центра в районе Внуково и стадиона регби в Филимонковском», — написал мэр.

Также Собянин добавил, что в Краснопахорском районе возводится культурно-досуговый центр, идет реконструкция культурного центра «Ватутинки», а в Филимонковском районе завершается строительство школы искусств.