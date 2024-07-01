Собянин рассказал о планах развития дорожного каркаса ТиНАО

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Только за последние 12 лет в Троицком и Новомосковском округах было построено 390 километров дорог. Что будет дальше?

За 12 последних лет, в течение которых в состав Москвы входит Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), там было построено почти 390 километров новых дорог. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, до того, как приступать к строительству жилья, социальных, торговых и промышленных объектов, нужно было увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность для жителей, а также повысить качество дорожного покрытия.

В частности, с 2012 года было реконструировано Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложено несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Кроме того, была создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД.

Собянин добавил, что в текущем году в округах планируется построить еще 45 километров дорог.

Мэр также рассказал об изменениях в сфере пассажирского транспорта в ТиНАО. Так, с 2016 года ввели в эксплуатацию десять станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях. Сейчас идет строительство Троицкой линии и станции «Потапово» Сокольнической. До конца 2024 года планируется закончить работы на пяти станциях в ТиНАО.

Собянин также напомнил, что в 2019 году в состав МЦД-2 вошла станция Щербинка, а в 2020-м — Остафьево. В 2023 году запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Число автобусных маршрутов выросло на 82% (с 95 до 173). В 2019 году заработал транспортный хаб «Саларьево», в состав которого вошел международный автовокзал — им каждый день пользуются порядка трех тысяч человек. Еще два года назад в ТиНАО открылся первый в России электробусный парк.

Кроме того, в округах, по словам градоначальника, обновляют системы жизнеобеспечения. С 2012 года специалисты модернизировали девять электроподстанций и ввели в эксплуатацию крупнейшую подстанцию на территории округов — «Хованскую». Также там было построено почти 200 километров системообразующих газопроводов и запущено два крупных газорегуляторных пункта.