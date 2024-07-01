Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару

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Необходимо соблюдать простые правила, чтобы утром чувствовать себя бодрыми.

Выспаться можно даже в жаркую погоду. Какие простые правила для этого нужно соблюдать — рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, необходимо ночью проветрить комнату, желательно включить кондиционер или вентилятор. Также можно принять перед сном прохладный душ. Кроме того, во второй половине дня, чтобы помещение сильно не нагревалось, лучше закрыть окна плотными шторами.

«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21 градуса, должна быть влажность», — подчеркнул Кудинов.

Также перед сном следует прогуляться на свежем воздухе или позаниматься спортом. Это не только избавит вас от плохих мыслей, но и уменьшит тревогу.

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