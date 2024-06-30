Пассажиры потерпевшего крушение в Коми поезда прибыли в Новороссийск

Фото, видео: Северо-Западная транспортная прокуратура; 5-tv.ru

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Очевидцы рассказали о самом происшествии и эвакуации людей.

Пассажиры поезда, который сошел с рельсов в Республике Коми, прибыли в пункт назначения — Новороссийск. В беседе с 5-tv.ru они рассказали о моменте трагедии и эвакуации пострадавших.

«Ехали с семьей: жена и дочка. Пошла тряска, мы испугались. Потом выключился свет, потом упали», — поделился один из пассажиров поезда Игорь Андреевских.

Когда поезд сошел с рельсов, сосед по купе помог семье открыть дверь. Вместе они выбрались и увидели, что произошло. После этого собеседник отправил родных в другие вагоны, которые не пострадали в результате крушения, а сам остался помогать пострадавшим. Андреевский добавил, что паники не было, все проходило организованно.

Проводник поезда Михаил Омельченко рассказал об эвакуации людей. По его словам, самым важным было организовать их. Омельченко распределил задания. Один из вагонов находился в подвисшем состоянии, поэтому нужны были веревки.

«От эвакуационного выхода до земли было большое расстояние, нужны были веревки. Дал одному пассажиру задание сбегать за бельем, быстренько связать из них веревки, показал как это делается. Их кинуть в окно, и по ним эвакуироваться», — рассказал проводник.

Омельченко также разбил камнями эвакуационные выходных в других вагонах. Он дал задание уцелевшим при сходе поезда мужчинам выбраться наружу для помощи в эвакуации других пассажиров. По словам проводника, некоторые люди находились в труднодоступных местах. Приходилось применять физическую силу для открытия заклинивших дверей, вытаскивать пассажиров нестандартными способами.

Эвакуированных перевели в уцелевшие четыре вагона, там им оказывалась медицинская помощь. Один вагон был выделен для людей с тяжелыми травмами. Кроме того, Михаил Омельченко выразил благодарность пассажирам, которые помогали ему в эвакуации.

Крушение поезда в Республике Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое. Еще трое погибли.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как люди выбирались из перевернувшегося поезда в Коми.