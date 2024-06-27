Число погибших при крушении поезда в Коми увеличилось до трех

Фото, видео: Северо-Западная транспортная прокуратура; 5-tv.ru

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По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают точную причину крушения пассажирского поезда в Коми. Одной из основных версий стал размыв полотна. При этом вода повредила и другие участки железнодорожной ветки.

О том, что сейчас происходит на месте аварии, рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий на месте аварии: поднимают сошедшие с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск.

Спустя почти сутки после катастрофы найдено тело девочки, которая числилась пропавшей без вести. Ребенок погиб. Количество жертв возросло до трех, ранее были обнаружены тела двух мужчин.

Наталья должна была встретить мужа, дальше планировали отправиться на отдых. Но в назначенное время он не приехал. Позже девушке сообщили страшную новость.

«Муж поездом этим ехал с сессии, он учился там. С Воркуты в Сосногорск я ехала в Сосногорск. Мы должны были встретиться, взять машину и поехать в отпуск в Краснодарский край. Я, когда приехала, его не было, дозвониться не могла, с утра дозвониться не могла. Потом пришел охранник, сказал: „Посмотрите там новости“. Потом люди стали мне сами звонить. Попросили признаки моего мужа, я сказала, они подтвердили. Я теперь не знаю, как своим детям говорить», — рассказывает жена погибшего Наталья Даневич.

Добраться на машине к месту ЧП невозможно — кругом тайга и нет автомобильных дорог. На помощь пострадавшим вылетала сан авиация.

«Несмотря на сложные метеоусловия, воздушные судна через 45 минут Национальной службы санитарной авиации вылетел по маршруту Ухта-Инта с целью доставки 11 медработников для оказания медицинской помощи. Также вместе с нами в аэропорт Инта прибыли воздушные суда из ближайших регионов», — говорит заместитель генерального директора по оперативному управлению АО «Национальная служба санитарной авиации» Павел Ерошкин.

Спасатели и пассажиры несут 14-ти летнюю девочку, которая получила серьезные травмы во время падения вагона. В тяжелом состоянии девочку доставили в больницу Инты.

«Была доставлена бригадой скорой помощи в приемное отделение. Проведены все диагностические мероприятия, взята в операционную, проведены все операционные вмешательства. И затем она была транспортирована в город Сыктывкар санавиацией», — рассказывает главный врач Интинской городской больницы Валентина Копченкова.

Пассажиров уцелевших вагонов отправили на другом поезде в Новороссийск.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. Предварительная версия — железнодорожное полотно размыло из-за паводка. На месте аварии видно, что насыпь, по которой проложены рельсы, провалилась.

Железнодорожники уже приступили к восстановлению путей на участке Инта-1 — Угольный, ликвидируют последствия размыва путей. На место отправили полторы тысячи кубометров щебня и рельсошпальную решетку.