Все кончено: Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

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Выборы президента США пройдут уже совсем скоро. Борьба за кресло главы государства между двумя политиками набирает обороты.

Америку штормит, ей бы разобраться со своими внутренними делами. Уже даже Международный валютный фонд (МВФ) — структура, очень сильно зависимая от Вашингтона, прямо предупреждает: американский госдолг, который составляет 140% от ВВП страны, может обрушить экономику не только самих Штатов, но и всего мира.

К дебатам в США

Американская немощь на этой неделе стало очевидна даже самим американцам, после прямых дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Полтора часа оскорблений и поливания грязью друг друга разочаровало избирателей. Наш философ Александр Дугин сравнил их с Бивисом и Батхетом — придурковатыми персонажами популярного когда-то мультфильма.

Другая аналогия — про неумного, скажем так, и еще более неумного. Но суть это не меняет. Если эти двое лучшие политики страны, то что там у них вообще творится? Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Высокая политическая культура, неожиданные откровения, жаркие споры, но главное — молодые, энергичные кандидаты. Таких дебатов в американской истории действительно еще не было. Лидеры свободного мира, бывший и действующий, один на один, без зрителей, без суфлеров, с четким регламентом. Планка для каждого задрана высоко: от Трампа требовалось нормально себя вести, от Байдена — сохранить вертикальное положение.

По версии американских комиков, подготовка Байдена к дебатам проходила именно так: семь дней хозяина Белого дома никто не видел и не слышал, оставалось только гадать — какое зелье варят в секретных лабораториях для сонного Джо?

Если стимуляторы и были, они сделали только хуже. Байден почти не моргал, почему-то стоял с отрытым ртом, снова забыл, что его сын умер от рака, а не погиб в Ираке. Провал признают даже всегда лояльные демократам СМИ. Общее настроение — шок.

«Я разговаривал со многими лидерами демократической партии, избранными лидерами коалиции. У них полная паника по поводу этого выступления», — уверяет политический обозреватель NBC Чак Тодд.

Паника быстро трансформировалась в организованную кампанию по отстранению Байдена от власти. Рупор демпартии, газета New York Times, выпускает статью-приговор: чтобы спасти страну, президент должен уйти. Как по команде, работают и другие СМИ.

«Для Джо Байдена все кончено, его президентская кампания подошла к концу, знает он об этом или нет», — уверена телеведущая Мегин Келли.

Называют даже вероятных кандидатов на замену: вице-президент Камала Харрис, калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом. Но есть загвоздка: без одобрения самого Байдена снять его нельзя. На митинге после дебатов Джо сначала прятался за спиной жены, потом резко взбодрился.

«Я не говорю так складно, как раньше. Я не дебатирую так хорошо, как раньше. Но я знаю, что я знаю. Я знаю, как говорить правду», — заявил президент США Джо Байден.

Раскрутить кого-то другого до выборов для демократов будет крайне сложно, это признают и их оппоненты, а значит, эксперимент с добрым дедушкой Джо, вполне возможно, пока далек от завершения.

Американская политика сейчас сама напоминает лабораторию: немного геронтократии, порция судебных преследований оппонента, новой «толерантной» этики. Все это приправляется отчаянной борьбой за власть тех, кто к политической химии отношения вообще иметь не должен. Получается опасный коктейль.

Рвануть может в любой момент. В самих США рост преступности, неослабевающий поток мигрантов, рекордный дефицит бюджета и инфляция — об этом в дебатах говорили, но вскользь, между гольфом и оскорблениями.

«Люди платят за продукты на 50–75–100% больше. Стоимость жилья стремительно растет. Люди испытывают огромные трудности. Позиции доллара падают очень, очень сильно», — сообщил кандидат в президенты США от Либертарианской партии Майкл Ректенвальд.

За океаном две войны, в которых Штаты непосредственный участник. Ни Трамп, ни Байден конкретики о том, как их закончить, не предложили, в своем стиле обменивались обвинениями.

«Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал, Путин, он бы никогда не начал боевые действия на Украине. Я считаю, что Байден даже вдохновил Россию», — уверен бывший президент США Дональд Трамп.

«Он собирается выйти из НАТО. Идея в том, что наша сила отчасти зависит от союзников. Нас может и разделяет океан, но вместе мы в состоянии избежать войны в Европе», — сообщил президент США Джо Байден.

Сейчас, правда, избежать бы войны у себя в стране. Проблему раскола американского общества дебаты не решили, как не решили, кажется, вообще ничего. За вялыми препираниями двух престарелых кандидатов в этот раз наблюдало на треть меньше американцев, чем в две тысячи двадцатом. Такой непопулярной демократия в США тоже еще никогда не была.