Найдено тело третьего пассажира опрокинувшегося поезда в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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В результате железнодорожной аварии погибли уже три человека

Число погибших при сходе пассажирского поезда в Коми увеличилось до трех. По данным источника 5-tv.ru, в результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка.

Разбивали окна и карабкались: как люди выбирались из перевернувшегося поезда в Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали по меньшей мере 40 человек.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе.