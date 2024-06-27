Разбивали окна и карабкались: как люди выбирались из перевернувшегося поезда в Коми

Фото, видео: Мэрия Воркуты; 5-tv.ru

С путей сошли девять из 14 вагонов.

В Коми с рельсов сошел пассажирский поезд, который следовал в Новороссийск. Около 40 человек получили различные травмы, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Прийти на помощь оказалось непросто, поскольку все случилось в труднодоступном месте — вокруг тайга и болота. Как спасали людей и почему вообще все произошло, узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Чтобы выбраться из перевернувшегося поезда, люди разбивали окна и карабкались по насыпи через грязь и гравий. Поезд, в котором находились не меньше 200 пассажиров, следовал по маршруту Воркута-Новороссийск. На перегоне Инта-Угольный состав сошел с рельсов.

С путей сошли девять из 14 вагонов. На кадрах, снятых очевидцами, хорошо видно, как вагоны завалились набок, несколько оказались в воде.

Пассажиров, получивших тяжелые травмы плеча, бедра и позвоночника, везут в Интинскую центральную больницу, в ближайший к месту крушения город. До следующего — Усинска, — более 100 километров по прямой. Но там непроходимая лесотундра, и добраться можно только по воздуху.

Связи с теми, кто находился в поезде, по словам родственников, не было.

«Его вагон тряхануло только немного, и он даже особо ничего и не понял, потому что спал в это время. Как раз вагон перед ним сошел. Он с вахты ехал», — говорит брат пассажира.

К месту ЧП тянут другой поезд. Как заявили в администрации Воркуты, пассажиров уцелевших вагонов — на рельсах их осталось пять — пересадят в другой состав. Они продолжат движение в сторону Новороссийска.

«В Инте подготовлены бригады, которые стоят на ЖД вокзале. Пострадавших сразу будут кареты скорой помощи увозить в ЦРБ города Инты. Всех, кто не будет нуждаться в медицинской помощи, психологической поддержке, размещают в созданных ПВР», — говорит глава Республики Коми Владимир Уйба.

В Инте их два, туда быстро привезли сухпайки.

Из Сыктывкара к вылету готовится спецборт санитарной авиации. К больнице Инты он должен прибыть, по словам главы республики, через четыре часа. Тяжело пострадавших пассажиров поезда, в случае, если нет противопоказаний к транспортировке, этим же бортом обещают доставить в республиканскую больницу.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Проводит проверку и транспортная прокуратура. Предварительно, состав сошел с рельсов из-за подмыва полотна в результате паводка.