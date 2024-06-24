ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Бойцы также нанесли поражение противнику в 112 районах.

Российские войска поразили крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось поставленное Западом вооружение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — говорится в сообщении.

Кроме того, армия России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах на Украине. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 176 беспилотников ВСУ, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot, десять реактивных снарядов HIMARS и Vampire.

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Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экипажи танков Т-80 громят позиции ВСУ под Авдеевкой.