ВС РФ нанесли удар по месту подготовки летного состава воздушных сил Украины

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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О новых достижениях российских военнослужащих сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины», — гласит сообщение.

В ведомстве также отметили, что цель удара успешно достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Также силами отечественной противовоздушной обороны за минувшие сутки было ликвидировано 75 украинских дронов и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, произведенных Соединенными Штатами Америки, Vampire из Чехии и «Ольха».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы ПВО сбили более 30 украинских дронов над регионами РФ.