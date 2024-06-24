Следственный комитет сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Боевики атаковали Дербент и Махачкалу вечером 23 июня.

В результате терактов в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан погибли 19 человек, среди них — правоохранители, мирные жители и священник. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступлений в Дагестане. Их личности установлены. Следственный комитет после происшествия в Махачкале и Дербенте возбудил уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

На местах терактов в Махачкале и Дербенте работают следователи-криминалисты, сотрудники регионального СУ СКР и Судебно-экспертного центра (СЭЦ).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад о первоначальных следственных действиях по терактам.

Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

По последним данным, погибли 19 человек, в том числе 15 полицейских и еще четыре гражданских лица. Пострадали более 20 человек. Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец теракта в Махачкале рассказал о нападении. По его словам, в тот момент был очень сильный хаос по городу. После первых выстрелов местных жителей охватила паника, люди в ужасе выбегали из домов и искали спасения, до конца не понимая, что происходит.

Ситуацию удалось сгладить сотрудникам полиции, которые быстро оцепили район и успокоили гражданских.