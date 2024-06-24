«Античеловеческое деяние»: Токаев выразил соболезнования из-за терактов в Махачкале и Дербенте

Токаев выразил Путин соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

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По последним данным, в результате нападения погибли 15 полицейских и еще несколько гражданских.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил лидеру России Владимиру Путину соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане. В результате этих нападений погибли люди. Об этом передает пресс-служба Токаева в Telegram-канале.

«Глава государства (Касым-Жомарт Токаев. — Прим. ред.) предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств», — добавили в релизе.

При этом Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает данное «античеловеческое деяние» и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

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Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

По последним данным, погибли 15 полицейских и еще несколько гражданских. Пострадали более 20 человек. Пять боевиков в данный момент нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена. В НАК сообщили, что жизни и здоровью граждан Дагестана больше ничего не угрожает.