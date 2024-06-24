Днями траура в Дагестане в связи с терактами объявлены 24, 25 и 26 июня

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленники с автоматами устроили стрельбу и подожгли церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте.

В связи с терактами в Махачкале и Дербенте днями траура в Дагестане объявлены 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов. В течение всех этих дней на территории региона будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Вечером 23 июня неизвестные с автоматическим оружием в руках одновременно атаковали два города Дагестана. В Дербенте они открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

Как рассказал Сергей Меликов в своем видеообращении, в ходе теракта погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько мирных жителей. В числе жертв также охранник одного из храмов и священник. Отец Николай более 40 лет служил в православном храме в Дербенте, бандиты убили его выстрелом в голову.

В республике действует режим контртеррористической операции. Нейтрализовано было пять боевиков, продолжаются поиски всех причастных к подготовке и исполнению преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь погибшего в Дербенте священника рассказала про перестрелку в церкви.