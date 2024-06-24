День Святого Духа: история праздника и традиции

День Святого Духа отмечается на 51-й день после Пасхи

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Почему людям всю неделю нельзя купаться?

В понедельник, 24 июня, русская православная церковь отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа. В связи с этим у праздника появилось второе название — Духов понедельник. Он отмечается всегда на 51-й день после Пасхи и выпадает на начало недели. О том, что принято делать и как он появился в христианстве — читайте в материале 5-tv.ru.

История возникновения священного понедельника

В день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух. Произошло это в Иерусалиме в Сионской горнице, где в тот момент молились апостолы. Внезапно в помещении раздался шум и на каждого сошел Святой дух в облике пламени.

После чуда апостолы неожиданно научились исцелять больных и говорить на разных языках. Все для того, чтобы ученики Христа могли бродить по планете и нести Слово Божье абсолютно для всех.

Христианские богословы подчеркивают, что сошествие Святого Духа, показывает заботу Триединого Бога о мире. Не спроста существует фраза: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».

Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры.

Церковь установила данный праздник, чтобы бороться с учением еретиков.

Традиции, которые проводят в этот день

Несмотря на священность данного дня, многие традиции не имеют с христианством ничего общего, так как у них языческие корни.

Восточные славяне считали, что в Духов день у земли именины, поэтому запрещалось проводить какие-либо работы в полях. Полагалось ходить в церковь, молиться и отдыхать. Помимо труда в земле, запрещалось убираться в доме.

Также, начиная с праздника и всю неделю после него, нельзя было купаться, так как русалки, которые там обитали, могли утащить человека на дно.

Кроме запретов существовали и другие традиции. Например, женщины проводили «бабский пир», а именно пикник, во время которого раскладывали часть еды на землю, чтобы ее «накормить» и «усилить плодородие».

С землей был связан и другой обычай, а именно слушать ее. Люди прикладывались к ней ухом ранним утром до рассвета, в надежде, что она сможет им поведать тайны бытия.

Обязательным пунктом было совершение крестного хода вокруг полей, дабы призвать благословение. А еще люди занимались освящением колодцев, чтобы те не пересыхали в жаркую погоду.

Раньше в Духов день определяли погоду на ближайшие шесть недель, полагалось, что все это время она будет такой же.

Что сохранилось в наши дни?

До сих пор люди уделают особое внимание березовым веткам, которые освятили во время Троицы. Их ставят возле икон, чтобы духи умерших спускались в праздник на землю и садились на ветки.

Освящение касается и собранных трав. Их засушивают, а потом делают отвары и пьют во время болезни. Считалось, что так недуг быстрее пройдет. В этот день также принято собирать целебные травы, в Духовой понедельник они обладают магической силой.

В качестве традиции сохранилось и собираться за праздничными столами, а главными блюдами должны быть караваи, пироги и блины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие гадания существуют на Русальной неделе с 24 по 30 июня.