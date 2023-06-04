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В православии Троица считается одним из двенадцати наиболее значимых праздников. Отмечается торжество на 50-й день после Пасхи и имеет второе название — Пятидесятница.

В Троицу верующие празднуют обещанное Иисусом Христом сошествие Святого Духа на апостолов и прославление Святой Троицы.

В чем смысл праздника Святой Троицы

Учение о Святой Троице — одно из центральных в христианстве. По учению церкви, Бог, единый в трех лицах, является бестелесным невидимым духом, живым, вечным, вездесущим и всеблагим. Его невозможно видеть, поскольку Бог не имеет в себе такого, из чего состоит видимый мир.

Бог существует в трех нераздельных ипостасях:

Бога Отца — безначального первоначала;

Бога Сына — в образе явившегося к людям Иисуса Христа, совершенного богочеловека;

Бога Святого Духа — животворящего начала.

Когда Спаситель воскрес из мертвых, он сказал, что уйдет к Отцу небесному, в мир иной. И никто больше не сможет его увидеть, хотя он и будет являться им и присутствовать во время таинств, во время причастия. Иисус Христос пообещал послать своим ученикам Святого Духа — Божию силу, которая всегда будет с ними.

Апостолы ждали великого чуда, собираясь ежедневно для чтения молитв и Святого Писания. Случилось оно через десять дней после Воскресения. Ученики Иисуса услышали шум, и над их головами вспыхнули яркие языки огня. После сошествия Святого Духа апостолы заметили, что теперь могут исцелять и пророчествовать. Также они получили возможность говорить на разных языках, чтобы обращаться с проповедями к разным народам. Для этого ученики Иисуса отправились по миру, несли слова о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

«Суть праздника вот в чем: Иисус Христос воскрес из мертвых, и он сказал: „Я уйду от вас к Отцу небесному, уйду в мир иной. Естественно я буду вам являться оттуда, я буду присутствовать во время таинств, во время причастия буду присутствовать. Но все-таки я уйду, вы видеть меня не будете. Но я, когда я уйду на небо, я пошлю вам Святого Духа — это сила Божия, которая всегда будет пребывать с вами“. Вот когда Ииусус ушел, ученики с грустью думали, когда же это случится. И вот действительно, через десять дней после Вознесения это случилось», — поделился в интервью 5-tv.ru протоиерей Свято-Троицкого Измайловского собора Константин Пархоменко.

Считается, что создание христианской церкви произошло именно в день сошествия Святого Духа. Вера начала распространяться среди людей благодаря усилиям этих апостолов.

Какого числа празднуется Троица в 2023 году

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя foto.patriarchia.ru

Троица — один из переходящих церковных праздников, у которого нет точной даты. Она отмечается на 50-й день после Пасхи.

В 2023-м Троица выпадает на 4 июня. В католичестве данное торжество в этом году празднуют 28 мая.

Храмы к празднику Троицы заранее украшают зеленью: свежескошенной травой, весенними цветами и молодыми ветвями деревьев.

Верующие приносят с собой ветви березы, а церковнослужители освящают их. Это растение — главный атрибут праздника. Ветви березы являются символом силы Святого Духа и после освящения их принято ставить дома возле икон.

История празднования Троицы

В качестве праздника Троица появилась в 381 году. Это произошло на II Вселенском соборе в Константинополе. Во время его проведения сформулировали учение о Троице. Именно с тех пор утвердился догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

На Руси этот праздник стали отмечать намного позже: лишь через 300 лет после крещения, в конце XIII — начале XIV веков.

Что изображено на иконе «Троица» Андрея Рублева

Андрей Рублев написал свою знаменитую икону «Троица» или «Гостеприимство Авраама» в первой половине XV века. Она считается одним из самых важных произведений русской иконописи.

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя foto.patriarchia.ru

В центре сюжета иконы — три ангела. Они сидят за жертвенником, на котором стоит чаша с головой тельца, приносимого в жертву. На заднем фоне Рублев изобразил дом Авраама, дерево (дуб Мамврийский) и гору (Мориа). Особенное расположение линий фигур ангелов образует подобие замкнутого круга. Левый и средний вестники благословляют чашу. На иконе «Троица» отсутствуют активные действия и движения. Наблюдатель видит ангелов в неподвижном созерцании с взглядом, устремленным в вечность.

Три секрета иконы «Троица»

Художник полностью исключил из полотна все земное, бытовое и человеческое. В результате икона невероятным образом открывает людям даже не просвещенным сложнейший богословский постулат — о неразделимости и одновременно неслиянности всех трех ипостасей Бога. Ангелы на полотне выглядят совершенно одинаково, между ними нет никаких различий, так у смотрящего на них создается впечатление единого целого. В иконе зашифрованы и другие «послания».

На светлом, изначально золотом, фоне изображены три Ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний Ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым Ангелом — гора, за левым — палаты. Головы Ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи — будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца, знак жертвы. Основной смысл образа прозрачен — в недрах святой Троицы идет совет об искуплении человечества.

И еще одна загадка. Как правило, на иконах взгляд одной из изображенных фигур обязательно направлен на молящегося. Например, если младенец Иисус смотрит на Богородицу, то сама она будет смотреть на стоящего перед иконой. Рублев нарушил этот принцип — все Ангелы его «Троицы» обращены друг к другу и все они склонились к «чаше жертвы». Образуя вокруг нее этот круг, художник будто открывает тайну бесконечной Божественной Любви к человечеству и вечности.

В результате совокупности использованных Рублевым средств кажется, что три Ангела сидят и беседуют уже бесконечно долго и столь же долго будут продолжать сидеть здесь. Они находятся вне суетящегося и спешащего мира людей — они в вечности. Но в вечности время не течет, оно все целиком — в ней. Находящееся в вечности действительно становится присносущным, существующим всегда.

Что можно и нельзя делать в Троицу

В День Святой Троицы верующие должны постараться пойти в храм на литургию, исповедоваться и, возможно, заранее подготовившись, причаститься.

«Когда мы стараемся жить церковной жизнью: исповедуемся, причащаемся, стараемся жить по заповедям — то мы чувствуем эту особую благодатную помощь Господа, Духа Святого. Когда нам плохо, мы можем обратиться к Богу — Бог пошлет в наши сердца утешение, радость. В нашу жизнь постоянно вторгаются маленькие и большие чудеса — это тоже явления Духа Святого», — пояснил священник.

В этот день верующие направляют Богу свою искреннюю благодарность за то, что имеют. При этом просьбы к Нему стоит отложить на другое время. Мысли человека нужно направить в доброе русло. Например, можно заниматься благотворительностью, но только если она от чистого сердца.

Следует помогать людям и совершать добрые поступки. При первой возможности нужно протянуть руку нуждающемуся и наполнить чужую жизнь добром, отмечает священнослужитель.

На Троицу люди традиционно устраивают застолья с родственниками и близкими, но они не должны быть слишком шумными. Обычно для праздника готовят простые, но сытные блюда: пироги, курицу, кисели, блины. Перед обедом нужно не забыть постелить новую скатерть, которая послужит символом обновления и достатка.

На Троицу запрещается заниматься тяжелой работой, а также шить, печь и работать в огороде, отмечает utro.ru. Как и в случае с другими церковными праздниками, в этот день нужно избегать ссор, зависти, сквернословия, помыслов о дурном и венчания. Также нельзя стричься и красить волосы.

Приметы в День Святой Троицы — 2023

В старину люди подмечали разные события, которые связывали с данным торжеством. Многие народные приметы передавались из поколения в поколение.