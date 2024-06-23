Битва двух соседей: Швейцария и Германия встретятся на матче Евро-2024

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sebastian RÃ¤ppold/Matthia

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Также состоится игра двух других команд. Два матча, четыре команды. Сборная какой страны одержит победу?

Сборные Германии и Швейцарии встретятся в Чемпионате Европы 2024 года. Также состоится сегодня матч Шотландия — Венгрия. Игры начнутся сегодня в 22:00. Шансы четырех сборных оценило издание «Спорт-Экспресс».

Швейцария — Германия

Германия уже обеспечила себе место в 1/8 финала и определенно нацелена на лидерство. «Бундесманшафт» победил прежде в играх с Шотландией и Венгрией, поэтому в дальнейшем, вероятно, захочет завершить групповой этап с максимальным количеством очков впервые за 12 лет.

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К тому же вряд ли Германия хочет попасть Италию или Хорватию. Дело в том, что согласно сетке плей-офф Евро-2024, команда, которая заняла второе место в группе A, попадет на сборную, вышедшую со второго места в B.

При этом и Швейцария имеет хорошие шансы для победы в этой игре. Сборная не проигрывала в последних трех встречах с Германией. При этом, как указывается, ничья Швейцарию тоже устроит.

Шотландия — Венгрия

Шотландская «Тартановая армия» прежде сыграла со Швейцарией вничью, за счет чего продолжает бороться за плей-офф. Хотя не нужно забывать о проигрыше в матче с Германией.

Теперь же Шотландия должна приложить усилия для победы в этой игре. Однако на поле «Тартановой армии» придется выйти без основного защитника Кирана Тирни, получившего серьезную травму.

При этом ситуация у Венгрии не лучше — ноль очков после двух туров, но с тремя баллами выйти вполне реально. Сборной необходима не просто победа, а крупный успех. Как отмечает издание, для этого нужно прибавить в реализации моментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что флаг Украины с призывом к властям вывесили на матче Евро-2024 в Дюссельдорфе. В частности, на нем было написано «Дайте нам выборы», текст причем был на английском языке.